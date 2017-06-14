В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало Каменка-Бугский индустриальный парк (ИС) в одноименном городе Львовской области, а также ИС «Винницкий кластер холодильного оборудования», сообщается сайте министерства.

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Согласно сообщению, Каменка-Бугский ИС площадью почти 25 га предназначен для размещения производств сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и электронной промышленности, комбинированной логистики, производства мебели и стройматериалов, деревообработки.

В то же время, «Винницкий кластер холодильного оборудования» занимает площадь в 19,3 га, из которых 8,4 га принадлежит территориальной общине города Винница в лице Винницкого городского совета, а еще 10,9 га - частная собственность «Украинской пивной компании».

При этом участки находятся на границе города вдоль автомагистрали Немировское шоссе к основному въезду в Винницу. Вдоль Немировского шоссе проложена железнодорожная транспортная магистраль. В министерстве отмечают, что наличие подведенных к земельным участкам железнодорожных путей позволит обслуживать в пределах индустриального парка транзитные грузы. Основным видом деятельности парка будет производство холодильного оборудования и комплектующих к нему.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывал парламент принять законодательство для стимулирования развития индустриальных и технопарков.

По данным Минэкономразвития, в Украине на данный момент зарегистрировано 22 индустриальных парка.