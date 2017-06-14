Цены на железную руду упали до годового минимума

Спотовые цены на железную руду 13 июня 2017 года снизились практически до 12-месячного минимума, сообщает UAprom.

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Согласно индексу Platts IODEX, вчера цены на железную руду с 62%-ным содержанием железа снизились на $1,25/т, до $54/т CFR Северный Китай.

Последний раз столь низкий уровень фиксировался 28 июня 2016 года - $53,65/т.

По мнению участников рынка, снижение цен связано с двумя факторами: избыточное предложение железной руды и хорошая доступность другого металлургического сырья, например, металлолома.

«На рынке уже нет факторов для поддержки цен на железную руду. В морпортах сформированы большие запасы сырья, а многие горнорудные компании продолжают отгружать материал в июне, который поступит в Китай в июле. Таким образом, запасы желруды продолжают увеличиваться», - сообщил представитель метзавода в китайской провинции Хэбей.

По словам других источников, экономные заводы продолжают делать ставку на более дешевые ингредиенты.