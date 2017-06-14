Гройсман поручил разработать механизм поддержки "Турбоатома"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли, а также Министерству финансов разработать механизм, который позволит, одному из ведущих украинских предприятий в сфере энергетического машиностроения харьковскому заводу "Турбоатом" получать банковские гарантии для участия в тендерах, которые проводятся за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

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Соответствующее поручение Гройсман озвучил на сегодняшнем заседании Кабмина.

"Я согласен, что контракты (на поставку турбин для государственной компании - оператора ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" - УНИАН) должны остаться в Украине. Давайте мы подключимся. Пожалуйста, Степан Иванович (первый вице-премьер-министр и глава Минэкономразвития Степан Кубив – УНИАН) и Министерство финансов, подготовьте предложения по поддержке наших госпредприятий", - сказал Гройсман, отвечая на обращение генерального директора "Турбоатома" Виктора Субботина.

По словам гендиректора, на сегодня завод принимает участие в тендерах компании "Укргидроэнерго", которая проводит модернизацию своих гидроагрегатов за счет кредитных средств ЕБРР.

"Сегодня мы готовимся к третьему лоту, общая сумма по которому составляет 150 миллионов евро… Мы готовимся выиграть. И по цене, и по технике мы обойдем конкурента, но есть один вопрос: по условиям ЕБРР мы, как потенциальный участник, должны предоставить банковские гарантии. Общая сумма банковский гарантий составляет 30% от стоимости контракта… Нам сложно самостоятельно найти эти деньги. Сегодня мы с "Электротяжмашем" (компания-производитель генераторов для электростанций – УНИАН) нуждаемся в поддержке", - заявил Субботин.

Также он отметил, что рентабельность поставок турбин для украинских электростанций составляет на сегодня всего 10%, тогда как этот показатель по экспортным контрактам достигает 100%.

"На 2017 год реализация продукции заводом предполагается в объеме 2,3 миллиарда гривень с темпом роста 108,1%. При этом, хочу отметить, что в текущем году на экспорт объем реализации составит всего 33%. Это не очень хорошо", - сказал он.

Также Кабмин утвердил с дальнейшей доработкой финансовый план "Турбоатома", который предусматривает, что общие отчисления компании в госбюджет в 2017 году составят 722 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Укргидроэнерго" выполняет Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%. Для этого компания за кредитные средства ЕБРР проводит реабилитацию гидроагрегатов ГЭС и ГАЭС.

Справка УНИАН. Завод "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.

Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.

Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевскую, Каневскую, Кременчугскую, Днепродзержинскую, Днепровскую, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию, Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС, общая установленная мощность которых составляет 5007,6 МВт.