Метпредприятия Украины в апреле увеличили потребление газа на 13%

Металлургические предприятия Украины в мае увеличили потребление природного газа на 12,5% по сравнению с апрелем 2017 года - до 135 миллионов кубометров.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Укрметаллургпром".

Среднесуточное потребление природного газа в мае составило 4,4 миллиона кубометров. За прошлый год среднесуточное потребление составило 4,8 миллиона кубометров против 5,5 миллиона кубометров за 2015 год.

Всего за 5 месяцев металлурги потребили 765 миллионов кубометров природного газа, что составило 104% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года.

По данным "Укрметаллургпрома", потребление электроэнергии в январе-мае составило 4,9 миллиарда кВт/ч - на 11% меньше 5 месяцев 2016 года.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии увеличилось на 4% - до 12,9 миллиарда кВт/ч.