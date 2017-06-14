Минобороны планирует закупать вооружение через Prozorro

Министерство обороны Украины планирует перейти на тендерную процедуру закупки вооружения и военной техники, а также услуг по ее ремонту и модернизации для государственного оборонного заказа через систему Prozorro.

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Как сообщила пресс-служба Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании рабочей группы Министерства обороны Украины по выполнению дорожной карты оборонной реформы на 2016-2020 годы.

"По результатам заседания было принято решение поручить Центральным службам обеспечения вооруженных сил подготовить перечень вооружения и военной техники, комплектов запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП), а также услуг по ремонту и модернизации военной техники, закупку которых можно будет осуществлять на открытых тендерах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что на заседании было принято решение о подготовке и внесении необходимых изменений в ряд законодательных актов.

"Сейчас у нас нет информации: что, где и по какой цене закупается для нужд нашей армии. В сфере закупок действуют еще советские военные стандарты и требования приняты в 70-80-х годах. Мы инициируем переход на открытые тендеры в оборонном секторе, потому что это соответствует международной практике. Также этого требуют стандарты НАТО", - цитирует пресс-служба исполнительного директора ассоциации Руслана Джалилова.

По его словам, проведение открытых тендеров в секторе обороны привлечет к выполнению Государственного оборонного заказа новые оборонные предприятия, а также позволит снизить уровень коррупции в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Кабинет министров Украины одобрил эксперимент по покупке жилья военнослужащим Вооруженных сил Украины через систему электронных закупок ProZorro.

Министерство экономического развития и торговли планирует с 2017 года перейти к планированию государственного оборонного заказа на три года вместо одного.