«Азовсталь» снизила выплавку стали

ОАО «Азовсталь» по итогам января-февраля 2009 года выплавило 503,3 тыс. тонн стали, что на 49,9%, или 500,5 тыс. тонн, меньше, чем по итогам января-февраля 2008 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, опубликованном на сайте Группы «Метинвест».

Согласно сообщению, выплавка чугуна на «Азовстали» за первых два месяца текущего года составила 434,1 тыс. тонн, что на 48,2%, или 403,6 тыс. тонн, меньше, чем по итогам января-февраля прошлого года. Производство проката на предприятии за отчетный период сократилось на 49,4%, или 438,9 тыс. тонн, – до 450,4 тыс. тонн.

Вместе с тем, в феврале 2009 года «Азовсталь» выплавила 226,5 тыс. тонн чугуна, что на 18,8 тыс. тонн больше аналогичного показателя за январь, выплавка стали составила 263,3 тыс. тонн, что на 23,3 тыс. тонн больше, чем в январе 2009 года.

Комбинат также увеличил производство проката. За февраль оно составило 229,4 тыс. тонн, что на 8,4 тыс. тонн больше аналогичного показателя за январь. В феврале 2009 года комбинат произвел 146,3 тыс. тонн валового кокса 6-процентной влажности, что на 1 тыс. тонн больше, чем в январе 2009 года.

“Основным фактором увеличения объемов производства является незначительная стабилизация рынка металлопродукции”, – отмечается в пресс-релизе.