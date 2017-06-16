В Украине сократилась добыча угля

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-мае 2017 года сократилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,791 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, 2,005 млн тонн, или 12,7%, от общего объема угля было добыто на государственных шахтах. На госпредприятиях за данный период добыча угля сократилась на 14,8%.

В мае в Украине было добыто 2,722 млн тонн угля, из которых на госшахты приходится 332 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 млн тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 млн тонн.

В январе-апреле 2017 года добыча угля снизилась на 3% - до 13 млн тонн.

На сегодня Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузоборота с зоной АТО испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Для стабильной работы энергосистемы антрацит импортируется из России и ЮАР.