"Укрнафта" повысила в 2,6 раза добычу нефти на двух месторождениях в Ивано-Франковской области

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» увеличила суточную добычу нефти в 2,6 раза – до 130 тонн на скважинах Долинского и Северо-Долинского месторождений (Ивано-Франковская обл.) благодаря применению новых электроцентробежных насосов с повышенной производительностью. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Совокупная суточная добыча нефти на 22 скважинах «Укрнафты» на Долинском и Северо-Долинском месторождениях увеличилась на 80 тонн – до 130 тонн в сутки, что составляет порядка 3,3% суточной добычи нефти и газового конденсата в компании», – отмечается в сообщении.

По информации компании, с ноября 2016 года по май 2017 года 22 скважины, которые обслуживает подразделение компании «Долинанафтогаз», были оснащены новыми электроцентробежными насосами повышенной производительности в рамках пилотного проекта по оптимизации работы скважин в Западном регионе.

«В рамках проекта уже получено дополнительно 11,5 тыс. тонн нефти и 3,7 млн куб. м природного газа. В настоящее время проводятся работы по оснащению скважин системами дистанционного мониторинга параметров работы этих насосов», – сообщили в компании, добавив, что аналогичные проекты по оптимизации работы скважин реализуются еще на 8 месторождениях «Укрнафты» в Сумской и Черниговской областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года «Укрнафта» стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тыс. тонн в сутки. Этого удалось достичь в том числе за счет использования электроцентробежных насосов.

В конце апреля 2017 года в компании заявили о планах проведения новых тендеров на закупку насосного оборудования. Также глава правления Марк Роллинс заявлял, что планируемый объем инвестиций в этом году будет в 5 раз превышать уровень прошлого года и достигнет 2,5 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.