В Кабмине поддержали продление действие экспортной пошлины на металлолом
Подробная позиция министерства будет предоставлена за несколько часов.
Министерство экономического развития будет рекомендовать президенту Петру Порошенко подписать закон об экспортной пошлине на лом черных металлов, сообщает Европейская правда со ссылкой на страницу ведомства в Twitter.
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Сообщается также, что подробная позиция министерства будет предоставлена за несколько часов.
Ранее представительство ЕС в Украине выступило с призывом не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома, поэтому что этот шаг нарушит договоренность с ЕС по отмене этих пошлин.
Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал скандальный законопроект №3868, что устанавливает дополнительные пошлины на вывоз лома черных металлов.
Рада приняла этот закон в апреле 2016-го, тем самым на три года повысив пошлину на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну. Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали в Украине, а соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.
В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации. Поэтому принятый закон ветировал президент. Вместо этого он предложил сократить срок действия пошлины до 1 года.
На прошлой неделе Рада проголосовала за законопроект №6382 и продление на два года действия увеличенного пошлины на экспорт металлолома. Еще два года эта пошлина будет составлять не 10, а 30 евро за тонну.
Минэкономразвития будет рекомендовать @poroshenko подписать #ЗП6382 об экспортной пошлине на лом черных металлов. Детали за несколько часов. pic.twitter.com/UopvGsbdFu— Минэкономразвития (@mineconomdev) June 16, 2017