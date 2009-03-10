Тимошенко решит с задолженностью по зарплате "Авианта" "сегодня-завтра"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по результатам совещания с губернаторами.

«Сегодня решен вопрос по Харьковскому авиазаводу, и, думаю, сегодня-завтра будет решен вопрос задолженности по зарплате на Киевском авиационном заводе», - отметила она.

По ее словам, сегодня был также решен вопрос задолженности по зарплате на Херсонском комбайновом заводе.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, это предприятие является частным, тем не менее правительство нашло пути для решения проблемы. При этом премьер-министр отметила, что ситуация с задолженностями по зарплате на частных предприятиях также будет находиться под контролем правительства. При этом будет привлекаться для контроля государственная налоговая администрация и КРУ.

По ее словам, зарплаты должны выплачиваться в первую очередь, и если существует просроченность, то должно быть возбуждено уголовное дело со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Премьер-министр также отметила, что сегодня на совещании с губернаторами были намечены пути преодоления задолженности по зарплате в каждой области.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проводила селекторное совещание по вопросам выплаты зарплат в регионах.

Она сообщила, что правительство намерено досрочно возвращать задолженность по налогу на добавленную стоимость предприятиям, которые имеют долги по выплате заработной платы.