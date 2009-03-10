Минпром: В 2008г. кредит и дебет метпредприятий почти совпали

Кредиторская задолженность металлургических предприятий Украины, по состоянию на 1 января 2009 года, составила 34,7 млрд. грн., что ровно в два раза больше, чем на 1 января 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО сегодня в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем, по его данным, дебиторская задолженность метпредприятий Украины на 1 января т.г. составила 34,4 млрд. грн., что на 11,3 млрд. грн. (на 49%) больше, чем по состоянию на 1 января 2008 года.

«Столь незначительная разница между дебиторской и кредиторской задолженностями свидетельствует о том, что металлурги в долг не живут. Если перед металлургами будет погашена задолженность, то и они, фактически, не будут никому должны», - отметил Сергей ГРИЩЕНКО и добавил: «Минпромполитики провело анализ и передало правительству список банков, где осела задолженность перед металлургами. Мы обратились к Национальному банку Украины с предложением прокредитовать, в первую очередь, те коммерческие банки, в которых скопился наибольший объем задолженности перед металлургами". "Но, увы, кроме обещания рассмотреть этот вопрос, мы от Национального банка так ничего и не получили», - сказал он.

С.ГРИЩЕНКО также уточнил, что задолженность банков перед металлургами и химиками суммарно составляет около 4 млрд. грн. «Львиная доля этих средств приходится на долю металлургов», - уточнил замминистра промполитики.