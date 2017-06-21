Украина за месяц сократила производство стали на четверть - 13-е место в мировом рейтинге

Украинские металлурги в мае 2017 года по сравнению с маем прошлого года сократили производство стали на 25,5% - до 1,689 млн тонн, поднявшись при этом с 14-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-мая текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15,8% - до 8,9 млн тонн, сохранив 12-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в мае лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 72,3 млн тонн (рост на 1,8% к маю 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,9 млн тонн, +0,1%), Индия (8,5 млн тонн, +6,4%), США (7 млн тонн, +0,2%), Россия (5,9 млн тонн, -1,5%), Южная Корея (5,7 млн тонн, -2,7%), Германия (3,8 млн тонн, -1,4%), Турция (3,3 млн тонн, +9,7%), Бразилия (2,9 млн тонн, +13,2%) и Италия (2,1 млн тонн, -4,1%),

В целом, в мае 2017 года по сравнению с маем прошлого года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 2% - до 143 млн тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-май позиции лидера продолжает удерживать Китай - 346,8 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,4%).

Далее следуют: Япония (43,9 млн тонн, +1,5%), Индия (41,8 млн тонн, +7,4%), США (34 млн тонн, +2,2%), Россия (29,8 млн тонн, +2%), Южная Корея (28,4 млн тонн, +1,6%), Германия (18,6 млн тонн, +2,3%), Турция (15 млн тонн, +11,5%), Бразилия (14 млн тонн, +14%) и Италия (10,3 млн тонн, +1,5%),

За 5 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,7% - до 694,9 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.