Украина планирует поставить в Китай 50 самолетов Ан-178

ГП «Антонов», ГП «Ивченко-Прогресс» и АО «Мотор Сич» на авиасалоне в парижском Ле Бурже обсудили с китайским заказчиком поставку 50 самолетов Ан-178.

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Об этом сообщает пресс-служба Мотор Сич, передает Liga.net.

"Состоялась ключевая встреча между компаниями «Антонов», «Ивченко-Прогресс», «Мотор Сич» и китайским заказчиком по проекту самолета Ан-178. Речь идет о поставке 50 самолетов в Китай: 12 самолетов в готовом виде, и 40 самолетокомплектов. Увязан вопрос по срокам передачи, по финансовым поступлениям и отгрузке реальной и материальной части для производства этого самолета в Китае", - сказано в сообщении.

Планируется, что на Ан-178 будет установлен турбореактивный двигатель Д-436-148ФМ производства «Мотор Сич».

Напомним, в 2015 году "Антонов" завершил строительство опытного образца среднего транспортника Ан-178 и поднял его в воздух.

В мае 2015-го азербайджанская компания Silk Way Airlines заказала 10 Ан-178. Еще 12 купила китайская A-star (договор предусматривает последующую организацию производства в КНР). Также подписан договор с Hong Kong Leyuan Communication Technology Investments Group Limited (HK LCTI) о поставке 25 самолетов Ан-178.

Украина презентует на авиасалоне свой новый среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д. Ан-132Д - первый прототип перспективного многоцелевого транспортного Ан-132, который создается ГП "Антонов" совместно с партнерами из Саудовской Аравии.