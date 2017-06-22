Прокуратура и СБУ провели обыск на госпредприятии "Укрхимтрансаммиак"

Работа государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак» вчера была заблокирована сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, сообщила пресс-служба компании.

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«Утром 21 июня, в 8:00, группа лиц, которые представились сотрудниками Генеральной прокуратуры, заблокировала работу предприятия и не допустила работников на рабочие места. «Укрхимтрансаммиак» является стратегически важным для экономики и безопасности Украины и ежегодно пополняет государственный бюджет почти на 2 млрд грн», – сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что с целью недопущения чрезвычайных ситуаций компания создала оперативный штаб для управления предприятием в экстренных условиях. О сложившейся ситуации уже проинформировано Министерство экономического развития.

«Данная ситуация – демонстрация отсутствия взаимодействия государственных органов. Генеральная прокуратура и СБУ по-прежнему используют старые методы и антиевропейские подходы, дестабилизируя при этом работу «Укрхимтрансаммиака», что может произвести к возникновению чрезвычайных ситуаций», – отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. «Укрхимтрансаммиак» - один из крупнейших транспортировщиков аммиака в СНГ. Жидкий аммиак используют в производстве минеральных удобрений – селитры и карбамида, в фармакологии, а также им заправляют холодильные установки во всех отраслях промышленности.