Трамп может начать мировую торговую войну из-за импорта стали - СМИ

Президент США Дональд Трамп готовит первый масштабный пакет протекционистских мер, которые могут стать причиной новой торговой войны в мире. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Трамп готовит проект закона о введении новых ограничений импорта стали в США. По словам американских чиновников, Белый дом может ввести новые ввозные пошлины на сталь или квоты на ее импорт, либо обе эти меры.

Издание пишет, что администрация США в ближайшее время обнародует итоги исследования о влиянии на американскую экономику цен на импорт стали. Министерство торговли должно решить, представляет ли иностранная сталь угрозу национальной безопасности. В апреле этого года было начато специальное расследование, посвященное импорту стали, на основании редко используемого положения закона о расширении торговли от 1962 года, которое позволяет президентам США ограничивать импорт любого товара, если будет установлено, что это представляет угрозу национальной безопасности.

Читайте такжеВеликобритания может частично национализировать сталелитейную промышленность

Эксперты утверждают, что ограничения импорта стали в США под предлогом угрозы нацбезопасности будет рассматриваться многими членами Всемирной торговой организации (ВТО) как попрание ее основ и будут оспариваться любыми способами. В уставе ВТО действительно существует подобная оговорка, однако она предназначена только для периодов военных действий.

Отмечается, что споры окажут влияние на мировую торговлю и станут настоящей проверкой для ВТО. Если организация вынесет решение не в пользу США, а Вашингтон его проигнорирует, репутации ВТО будет нанесен серьезный урон. Если же организация поддержит США, то и все остальные члены организации начнут использовать национальную безопасность для обоснования любых протекционистских мер.

Ранее сообщалось, что США и ЕС намерены создать рабочую группу по решению вопросов в торговле.