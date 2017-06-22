Госстат отчитался о росте промпроизводства в Украине

Промышленное производство в Украине в мае в годовом выражении, по сравнению с маем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 1,2% после падения три месяца подряд.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении был нулевым.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2017 года, промпроизводство в мае выросло на 3,4% без учета сезонной корректировки, на 1,6% - с учетом корректировки.

С начала года, в январе-мае, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промпроизводство снизилось на 1,3%.

Сообщается, что наибольший рост промпроизводства в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года зафиксирован в производстве электрического оборудования – на 24,3%, фармацевтике – на 23,7%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 18,3%.

Наибольший рост в мае к апрелю зафиксирован в фармацевтике – на 20,3%, производстве электрического оборудования – на 16,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле третий месяц подряд был зафиксирован спад промпроизводства в годовом выражении, который по сравнению с апрелем 2016 года без учета корректировки на эффект календарных дней составил 6,1%, с учетом корректировки - 4,6%.

Рост промпроизводства в Украине за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.