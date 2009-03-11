С января метпредприятия сократили производство на 34-38%

По итогам января-февраля 2009 года, украинские металлургические предприятия сократили производство основных видов продукции на 34-38%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, за январь-февраль т.г. украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали до 4,44 млн. тонн, что на 38% меньше по сравнению с январем-февралем 2008 года.

За отчетный период в Украине также было выплавлено 3 млн. 838 тыс. тонн чугуна, что на 35% меньше, чем за два месяца 2008 года.

К 1 марта т.г. украинскими метпредприятиями было произведено 4,206 млн. тонн общего проката, что 34% меньше, чем в январе-феврале 2008 года.

За первые два месяца т.г. в Украине также было произведено 8,813 млн. тонн железной руды, что на 32% меньше объемов производства за январь-февраль 2008 года; железорудного концентрата произведено 7,07 млн. тонн или на 32% меньше.

К 1 марта т.г. металлургическими предприятиями Украины выпущено 5,47 млн. тонн агломерата, что на 33% меньше января-февраля 2008 года, и 2,813 млн. тонн окатышей - на 22% меньше.

Украинские коксохимические предприятия в январе-феврале т.г. сократили производство кокса на 28% - до 2,532 млн. тонн.

Ферросплавные заводы не предоставили информации по итогам работы за январь-февраль 2009 г.

Кроме того, за два месяца 2009 год в Украине было выпущено 216 тыс. тонн труб, что на 42% меньше показателя за январь-февраль 2008 года.

Метизные предприятия произвели в январе-феврале т.г. 22 тыс. тонн метизов или на 65% меньше производства января-февраля 2008 года.

Предприятия втормета поставили за первые два месяца этого года 580 тыс. тонн лома, что составляет 78,4% от заявленной расчетной потребности металлургических заводов.