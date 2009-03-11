Меморандум между Кабмином и ГМК будет продлен

Меморандум между Кабинетом министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекс будет продлен в конце марта текущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента Министерства экономики Украины Олег ПЕНЗИН.

«Вероятность продления Меморандума достаточно высока. Без этого у металлургов ситуация будет очень тяжелая. Общие виды, каким должен быть Меморандум, предоставили представители ММК им. Ильича. Есть предварительные предложения от «Запорожстали», - отметил О.ПЕНЗИН.

По его словам, в Меморандуме будет представлено все лучшее, что есть в действующем до 1 апреля документе.

«Не думаю, что металлурги упустят возможность хоть как-то сохранить себя на плаву на фоне падения цен на металлопродукцию на мировом рынке», - добавил О.ПЕНЗИН.

Сегодня на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске заместитель Министра промышленной политики Украины Владимир СЕВЕРНЮК подверг присутствующих критике за отсутствие предложений от предприятий по продлению Меморандума между Кабинетом министров и металлургами.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2008 года Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».