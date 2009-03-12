ММК им. Ильича сократил производство готового проката

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-февраля этого года произвел 402 тыс. тонн готового проката, что на 494 тыс. тонн или на 55% меньше, чем за первые два месяца 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-феврале т.г. комбинат выплавил 593 тыс. тонн стали, что на 562 тыс. тонн или на 46,6% меньше, чем в январе-феврале 2008 года.

Также за отчетный период на ММК им. Ильича произведено 502 тыс. тонн чугуна, что на 408 тыс. тонн или на 44,8% меньше показателя за январь-февраль 2008 года.

К 1 марта т.г. меткомбинат произвел 1,198 млн. тонн агломерата, что на 1,029 млн. тонн (на 46%) меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (г. Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.