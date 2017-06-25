Донецкий металлургический завод остановил работу из-за отсутствия солярки - СМИ

Донецкий металлургический завод (ДМЗ) остановил работу из-за отсутствия солярки. Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источник на предприятии.

По его данным, из-за отсутствия солярки ДМЗ не работает уже неделю.

Отмечается, что солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. По данным источника, из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме.

Как сообщал УНИАН ранее, отмечается, что вопреки радужным прогнозам местной "власти", которая обещала быстро переориентировать производство на Россию и обеспечивать до 70% доходов бюджета за счет де-факто "национализированных" предприятий, много производств закрывается.