«Подъемные» для металлургов: напечатать или одолжить у населения

Еще месяц назад металлурги заявили о приближении очередного обвала на мировом рынке стали. Речь идет о том, что в апреле спрос на металл снова упадет, потянув за собой цены. Сегодня неутешительные прогнозы подтверждаются ситуацией на мировом рынке металлопродукции. Естественно, что в ожидании обострения кризиса в металлургии, активизировались усилия по поиску путей стабилизации. Аналитики сходятся во мнении, что внешний рынок, на который были ориентированы отечественные металлурги, до конца года будет находиться в депрессии, соответственно, следует постараться увеличить потребление стали внутри Украины. Но как это сделать, когда основные потребители металла в стране – машиностроение и строительство - пострадали от кризиса не меньше ГМК и утратили платежеспособность. Эксперты предлагают искать деньги для кредитования металлопотребляющих отраслей под матрасами украинцев или включать печатный станок.

Что день грядущий нам готовит

Чтобы понять, что толкает аналитиков на, мягко говоря, спорные предложения по изысканию средств для оживления внутреннего рынка, необходимо хотя бы поверхностно ознакомиться с положением дел в металлургии.

10 марта гендиректор ММК им. Ильича Владимир Бойко заявил, что уже в текущем месяце многие предприятия горно-металлургического комплекса Украины снизят производство. «Рынок валится - цены падают каждый день», - констатировал он.

Но проблема не только в низком спросе на сталь, кризис обнажил наиболее слабое место украинского ГМК – высокую себестоимость отечественной металлапродукции, обусловленную отсталой производственной базой метпредприятий. По данным генерального директора государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимира Власюка, в последнем квартале прошлого года один из основных конкурентов украинской металлургии - Турция - выиграла конкурентную борьбу с Украиной на рынке Ближнего Востока. «Турки смогли оперативно отреагировать на падение цен и снизить себестоимость своего металлопроката, благодаря своему электрометаллургическому производству, тогда как Украина так быстро снизить себестоимость не смогла», - отмечает эксперт.

Вместе с тем, по его словам, в первые месяцы этого года падение украинской металлургии замедлилось, на фоне общемирового спада выплавки стали. В январе 2009 года украинским металлургам даже удалось нарастить на 6% производство стали в сравнении с декабрем 2008 года. В условиях фактического отсутствия спроса на металлопродукцию В.Власюк считает безусловным успехом такие результаты. «Я просто удивляюсь, как им удалось до 62% поднять загруженность своих производственных мощностей. В то же время, на метпредприятиях стран Евросоюза в январе падение производства продолжилось (- 3,5%), в России производство стали снизилось на 0,3%. Таким образом, волна падения производства, которая первой накрыла Украину, затем догнала и наших конкурентов», - отмечает В.Власюк.

Он убежден, что наиболее глубоким и продолжительным спад производства металлопродукции будет именно в развитых странах, экономика которых построена на кредитовании, а финансовый сектор, как известно, больше всего пострадал от кризиса.

Эксперт подчеркивает, что цены на мировом рынке металла сейчас движутся в узком коридоре, они сжаты двумя факторами. В первую очередь, это низкий спрос на сталь, который давит на цены сверху, тогда как снизу цены опираются на показатели себестоимости. «Сейчас украинские метпредприятия работают если не в убыток, то на грани рентабельности и достигается это за счет того, что ряд статей расходов, таких как капитальные ремонты оборудования, амортизационные расходы, просто не финансируются. В таких условиях можно работать один квартал. Но на протяжении года это будет не возможно», - считает. В.Власюк.

При этом, по его мнению, фактор низкого спроса оказывается сегодня сильнее. «Цены будут продолжать снижаться и во втором квартале, однако резкого провала быть не может, так как снизу их, все таки, удерживают показатели рентабельности металлургического производства. Падение может составить в среднем 20-30 долларов на 1 тонне металлопроката. За последний период наибольшее падение цен в мире было зафиксировано на плоский прокат. Так, цены на горячекатанный рулон снизились на 40-50 долларов за последние несколько недель и составляют 380-400 долл. за 1 тонну. Также упали цены на квадратную заготовку, сейчас она стоит 315-325 долл. за 1 тонну. Что на 25-30 долл. меньше, чем было неделю назад.

В.Власюк считает, что «для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, украинским металлургам необходимо снизить себестоимость 1 тонны жидкой стали до 300 долл. и удерживать этот показатель, как минимум, на протяжении всего года. При этом нашим металлургам в условиях кризиса можно полностью забыть о рынках развитых стран, которые будут для них закрыты. Останутся - Ближний Восток, Северная Африка и Юго-Восточная Азия, где нам придется конкурировать с Китаем, Турцией и Россией.

По его оценке, максимальный спад потребления металлопроката в мировом машиностроении ожидается в апреле этого года.

Когда всем станет легче, Украине может поплохеть

С этой точкой зрения во многом согласен и старший аналитик инвестиционной группы «Сократ» Дмитрий Хорошун. Как важнейший фактор формирования спроса на сталь в мире он отмечает ожидаемое снижение стоимости железорудного сырья (жрс). Как известно, долгосрочные контракты на жрс перезаключаются 1 апреля каждого года. «Китайские потребители жрс формируют позицию по снижению его стоимости на 40-50%. Вероятно, спрос на сталь в мире повысится после того, как цены на сырье будут пересмотрены (снижены): один из факторов нынешней высокой стоимости, дорогое сырье, будет «отыгран», покупатели вернутся на рынок с большими объемами», - отмечает Д.Хорошун. Однако, по его мнению, поставщики сырья могут затянуть переговоры - до лета или даже до осени.

При этом эксперт напоминает, что цены на жрс в Украине уже упали на 60-70% (концентрат сейчас стоит 51 долл. за 1 тонну, тога как в третьем квартале 2008 года он стоил 121 долл. за 1 тонну). “Та конкурентоспособность, которая позволяет сейчас украинским сталеплавильщикам производить и экспортировать, будет подорвана удешевлением сырья у конкурентов. Неясно, сможет ли ожидающееся повышение спроса компенсировать это понижение конкурентоспособности”, - отмечает Д.Хорошун.

Он также не исключает, что нынешняя дефляционная стадия кризиса может смениться инфляционной и даже гиперинфляционной: доллар «рухнет», стоимость товаров в долларовом выражении вырастет в несколько раз, некоторые валюты также обесценятся. Тут стоит напомнить, что Украина со своим нынешним ростом цен на большинство товаров выделяется на фоне развитых стран, в которых кризис спровоцировал удешевление продукции и услуг. Компанию нам составляют разве что Россия и ряд стран, валюты которых падают по отношению к доллару и евро.

Д.Хорошун убежден, что в случае обвала «бумажных» валют возможен кризис мировой торговли. Продавая всего 20% на внутреннем рынке, украинские металлурги тяжелее конкурентов будут переживать этот период.

Ааналитик ИГ «Сократ» прогнозирует, что выплавка стали в Украине в 2009 году будет на уровне 2 млн. тонн в месяц, или 24 млн. тонн за год (-35% по отношению к результатам 2008 года). Похожим образом снизятся объемы производства жрс. Если украинские производители сырья усилят свое присутствие на новых рынках, в частности Китая, они могут показать лучшие результаты.

Подъемные для металлургов

Как уже неоднократно говорилось, в Украине существует очень высокий потенциал внутреннего рынка. Но если термин «потенциал» несет в себе позитив, то в данном случае речь все таки идет о негативных процессах. По данным «Укрпромвнешэкспертизы», объем металлоконструкций Украины, которые требуют замены, оценивается в 300 млн. тонн. «Тот индустриальный каркас, на котором стоит наша экономика, требует замены. Только в жилищно-коммунальном хозяйстве замены подлежат около 110 млн. тонн металлоконструкций, еще 65 млн. тонн приходится на промышленное оборудование, на строения и конструкции – 65 млн. тонн, на транспортную инфраструктуру – 53 млн. тонн, трубопроводы – 30 млн. тонн», - уточнил В.Власюк.

Он подчеркивает, что даже такие страны, как Германия, сейчас направляют средства на обновления своей инфраструктуры, которая находится в значительно лучшем состоянии, чем украинская. Для Украины вопрос обновления своего металлофонда является критически важным, и делать это нужно как можно быстрее. «Даже если бы не было кризиса, Украина все равно оказалась бы перед угрозой техногенного дефолта, потому что серьезным обновлением основных фондов в государстве никто не занимался уже почти 20 лет, мы эксплуатировали то, что досталось в наследство от СССР», - отмечает эксперт.

По его мнению, для обновления инфраструктуры Украине не нужна валюта – мы сами производим трубы и металлоконструкции. Единственное, что необходимо сделать – это направить гривню на финансирование инфраструктурных проектов. «Я склонен считать, что финансы для этого есть. Бюджетные деньги и валютные кредиты от МВФ – это не реально, но есть стабилизационный фонд. Конечно, существует проблема с его наполнением, но если были озвучены источники его наполнения, это обязательно нужно делать, а затем направлять средства на те самые инфраструктурные программы, про которые мы и говорим. Так же могут быть задействованы валютные ресурсы НБУ – я уверен, что если 1 млрд. долл. будет направлен не на поддержание банков, а в реальный сектор экономики, это позволит создать внутренний рынок потребления стали. К сожалению, таких вариантов никто не просчитывал, но эффект от них будет значительно большим, чем от спасения банковской системы за счет средств НБУ», - убежден гендиректор «Укрпромвнешэкспертизы».

Говоря, в принципе, правильные вещи, эксперт вряд ли надеется на то, что к его мнению прислушаются в правительстве, видимо поэтому он переходит к более радикальным предложениям. «Еще один вариант – прямая эмиссия. С нашей точки зрения прямая эмиссия гривни, которая будет размещена на счетах Госказначейства, а затем направлена на финансирование программ по обновлению инфраструктуры страны, что даст больше позитивного эффекта для экономики, чем возможные убытки от инфляции. Это не будет простая эмиссия, направленная на проедание, деньги будут направлены на создание дополнительной стоимости продукции ГМК, на создание рабочих мест, что чрезвычайно важно в условиях кризиса. Деньги пойдут на обновление инфраструктуры и на создание внутреннего рынка металла. Конечно, за 1 год это сделать не удастся, но необходимо начать этот процесс и эффект мы почувствуем», - подчеркивает В.Власюк.

Не отстает от своего коллеги и Д.Хорошун. По его словам, предприятиям ГМК сейчас не помешают средства: некоторым нужно отдавать долги, практически все могут повысить эффективность и конкурентоспособность за счет капитальных вложений. «Например, деньги нужны на установки вдувания пылеугольного топлива, для расчетов с кредиторами. Мощный ресурс — сбережения населения, основная часть которых (30-40 млрд. долл.) держится «под матрасом». По нашему мнению, государство может очень позитивно повлиять на ГМК, изыскав возможность для компаний одалживать деньги у населения», - отмечает аналитик.

Правда, он тут же признает, что доверие к банковской системе, а также к государству у большинства населения подорвано, поэтому ожидать приток средств из этого источника не приходится. «Однако, вспоминая внутренние облигации времен СССР и учитывая огромный объем наличности у населения, вижу большой потенциал для работы. Нам представляется, что держать доллары «под матрасом» менее выгодно, чем, скажем, в облигациях «на подъем ГМК», - подчеркнул Д.Хорошун.

Поверить в то, что рядовые металлурги отдадут свои сбережения на спасение отрасли крайне сложно, не говоря уже о тех украинцах, которые к ГМК отношения не имеют вовсе. Ну не будут люди рисковать своими деньгами, вкладывая их в бизнес, находящийся на грани стагнации. Грядущим падением доллара нас не запугаешь – плавали, знаем: летом упадет на 50 копеек, зато осенью поднимется на 3 гривни.

Но если вариант «одолжить у населения» вряд ли пройдет, то напечатать вполне могут. Тут рекомендации руководителя «Укрпромвнешэкспертизы» явно упали на благодатную почву – желающих включить станок хоть отбавляй. Другой вопрос, что деньги печатать собираются для социальных выплат, а не для металлургов. Однако, металлургическое лобби демонстрирует в условиях кризиса неплохие успехи в деле выбивании из Кабмина всевозможных льгот. Если вспомнить о том, какой вес владельцы металлургических активов имеют в украинской политике и экономике, можно предположить, что создание рынка сбыта для ГМК окажется не менее приоритетной задачей для правительства, чем выплата пенсий. Остается только надеяться, что если деньги на покупку металлопроката и начнут печать, то это действительно поможет нам избежать хотя бы техногенного дефолта, если уж финансовый неизбежен.

Антон Лосев (для УНИАН)