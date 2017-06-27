Стратегические предприятия Украины не пострадали от кибератак - пресс-служба правительства

Почти 150 стратегических и важных для обеспечения безопасности государства предприятий Украины, в том числе - атомные электростанции, не пострадали от кибератак, распространяющих вирус Petya.A, сообщила пресс-служба правительства.

«Почти 150 стратегических для экономики страны предприятий, сети которых подключены и контролируются специалистами Государственной службы спецсвязи (ГССС), в том числе АЭС и предприятия, связанные с обеспечением безопасности государства, также не пострадали», - говорится в сообщении.

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При этом в Кабинете министров отметили, что на данный момент проводятся работы по локализации кибератак.

«Сейчас идет работа по локализации вируса и преодолению последствий кибератак. Специалисты ГССС рекомендуют пользователям сетей временно выключить компьютеры», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшая хакерская атака, распространяющая вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, поразила украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.