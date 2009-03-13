Объемы продаж новых автомобилей в ЕС сократились

В странах Евросоюза объемы продаж новых автомобилей в феврале 2009 года сократились на 18,3% по сравнению с февралем 2008 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такие данные обнародовала Европейская ассоциация производителей автомобилей.

В целом падение в регистрации новых автомобилей длится 10-й месяц подряд. В абсолютных числах регистрация новых автомобилей в 25 странах-членах ЕС (за исключением Мальты и Кипра) и в четырех странах организации свободной торговли (Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии) в феврале составила 968,159 тыс.

В Западной Европе в феврале 2009 года было зарегистрировано 902 037 новых автомобилей, что на 17,3% меньше, чем в феврале 2008 года.

Снижение объемов продаж наблюдалось во всех странах, за исключением Люксембурга, где продажи выросли на 0,3%, и составило от -83,6% в Исландии до -13,2% во Франции. Значительное снижение продаж автомобилей зарегистрировано на рынках Испании (-48,8%), Италии (-24,4%), Великобритании (-21,9%).

В новых странах-членах ЕС регистрация новых автомобилей в феврале сократилась на 30,3%. Менее всего пострадал польский рынок, который даже продемонстрировал рост по сравнению с февралем 2008 года на 7,3%. Рынок Чехии сократился на 7,7%, Венгрии – на 46,4%, Румынии – на 66,5%.

Как сообщал УНИАН, в январе продажи новых автомобилей в Европе сократились на 27% по сравнению с январем 2008 года.