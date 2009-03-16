Кабмин хочет сотрудничать с Россией в самолетостроении

Правительство Украины в конце марта планирует обсудить в Российской Федерации вопросы сотрудничества в отрасли самолетостроении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе визита на киевский авиационный завод «Авиант».

По ее словам, для Украины является важной кооперация с Россией по самолетостроению. «В ближайшие дни - 27, 28, 29 числа этого месяца – специально для этого мы инициируем заседание экономического комитета между Украиной и Российской Федерацией», - отметила она.

Как сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, одним из главных вопросов, которые будут поставлены в ходе этого заседания, будет вопрос сотрудничества с Россией «для обеспечения рынка нашими самолетами».