Кабмин планирует реструктуризировать 0,5 млрд. грн. кредитов «Авианта»

Правительство Украины планирует реструктуризировать 0,5 млрд. грн. кредитов киевского авиационного завода «Авиант».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в ходе посещения завода и встречи с его коллективом.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ею был внимательно изучен финансовый баланс предприятия и определены главные шаги, которые необходимо осуществить.

«Первый шаг – это реструктуризация перед банками полумиллиардной задолженности, которую вывели по личным, частным счетам. Мы сделаем так, что банки пойдут нам навстречу, и мы рассрочим возвращение этой задолженности так, что она не будет мешать заводу жить», - отметила премьер-министр.

По ее словам, также для завода будут направлены средства из Стабилизационного фонда. “В апреле мы завершаем наполнение Стабфонда бюджета, там большой объем средств предусмотрен на два направления... и первые средства пойдут как раз на наши заводы, в том числе “Авиант”, - отметила премьер- министр.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля т.г. в ходе совещания по ситуации на Харьковском авиационном заводе и в отрасли в целом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины планирует принять меры для увеличения уставных фондов Харьковского авиационного завода и завода «Авиант» для того, чтобы предприятия могли рассчитаться с долгами и восстановить производство самолетов.

Премьер подчеркнула, что увеличение уставных фондов планируется провести на сумму, которая позволила бы рассчитаться с неэффективными кредитами, взятыми в прошлые годы.

4 февраля на заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что каждое из предприятий имеет до 2 млрд. грн. задолженности, которую невозможно урегулировать. Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство намерено рассмотреть вопрос об увеличении уставных капиталов двух авиационных заводов за счет перераспределения средств Стабилизационного фонда.

Также 4 февраля на брифинге министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ сообщил, что, по предварительным данным, в ближайшее время на рефинансирование задолженности и увеличение уставного фонда предприятия “Авиант” планируется выделить до 1 млрд. грн.