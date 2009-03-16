Спад промпроизводства в Украине составил 31,6%

В Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в феврале т.г. против февраля 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 15,7% (в феврале к январю 2009 года – рост 3,1%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 33,4% (к январю – рост 8,6%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 2% (к январю – рост ,04%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в феврале т.г. против февраля 2008 года составило 37,9% (против января – рост 12,4%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение на уровне 10,1% (против января – рост 6,1%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 36,9% (к январю – рост 20%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 40,7% (к январю - рост 19,1%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 20% (к январю - 23%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в феврале т.г. против февраля 2008 года составил 35,6% (к январю – рост 28,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 20,6% (к январю – рост 25,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 15,6% (спад к январю - 17%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 37,7% (к январю - рост 27,8%), в том числе в химическом производстве - спад 35,2% (к январю - рост 26,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 46,3% (рост 35%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 51,1% (к январю - 22,9%).

В Госкомстате сообщили, что в феврале т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с февралем 2008 года, снижение производства составило 40,7% (к январю – рост 12,3%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 53,5% (рост 21,8%), в частности в производстве машин и оборудования - спад 48,4% (к январю – рост 27,1%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 40,6% (рост 26,9%), производстве транспортного оборудования – спад 63,1% (рост 13,6%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 19,3% (спад 14,4%).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства год к году предыдущему в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 г.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.