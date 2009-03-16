Спад промпроизводства в феврале зафиксирован во всех областях Украины

Спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, зафиксирован во всех областях Украины, наибольший - в Волынской (64,5%).

Как сообщили в Государственном комитете статистики, «лидерами» падения промпроизводства (февраль к февралю) также стали Закарпатская – 51,6%, Запорожская – 43,1% и Кировоградская области – 43,3%. Наименьший спад зафиксирован в Черкасской и Сумской областях – 9,9% и 13%, соответственно.

В феврале против января 2009 года спад промпроизводства зафиксирован в шести областях: в Волынской – 1,5%, Ивано-Франковской – 0,3%, Николаевской – 0,3%, Одесской – 13,4%, Полтавской – 1,2%, Луганской – 2,8%. Наибольший рост (февраль к январю) продемонстрировали Черкасская и Сумская области – 23,1% и 20,1%, соответственно.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.