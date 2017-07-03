В Украине за полгода добыли более 10 миллиардов кубов газа

Украина в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила добычу природного газа на 3% – до 10,3 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины – госкомпании «Магистральные газопроводы Украины».

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«Добыча - 10,3 млрд куб. м, демонстрирует стабильный рост в 3%», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год добыча газа в Украине сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% – до 19,2 млрд кубометров. В 2016 году Украина увеличила добычу газа на 0,5% – до 19,8 млрд куб. м.