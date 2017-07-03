Две американские компании хотят добывать нефть и газ в Украине

Американские нефтегазовые компании Frontera Resources и Longfellow хотят добывать нефть и газ в Одесской и Полтавской областях, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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«Межведомственная комиссия приняла к рассмотрению по существу обращения компании Frontera Resources (США), а также компании Longfellow (США) по осуществлению проектов поиска и добычи углеводородов, в том числе из нетрадиционных источников, в пределах участков недр, предлагаемых указанными компаниями, соответственно, в Одесской и Полтавской областях. Комиссия поручила провести консультации по оптимизации размера предложенного компанией Frontera Resources участка недр», - сказано в сообщении.

Также межведомственная комиссия приняла к рассмотрению по существу обращения украинской компании «Навигатор-комплект» по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на условиях соглашения о разделе продукции, которые будут добываться в пределах площадей Берестянская, Смелянская, Романовская, Шубинская, Новостепановская (Львовская, Харьковская, Днепропетровская области).

Отмечается, что межведомственная комиссия также приняла к сведению обращение компании Frontera Resources по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на предложенном компанией участке недр западной части шельфа Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции «и рекомендовала Frontera Resources проработать возможность подачи совместного обращения с «Черноморнафтогазом», который владеет специальными разрешениями на пользование недрами на площадях Одесская и Безымянное», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году американская компания Frontera Resources Corporation подписала меморандум с НАК «Нафтогаз Украины» о сотрудничестве. В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере разведки и разработки месторождений нефти и газа Украины, а также реализации проекта импорта сжиженного газа с мощностей американской компании в Грузии.

Справка УНИАН. Frontera Resources Corporation - международная компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 году. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов в странах Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну.

Longfellow Energy – частная американская компания по разведке и добыче нефти и природного газа. Longfellow была основана в 2006 году.