Промпроизводство в РФ сократилось за 2 месяца 2009г. на 14,6%

Снижение индекса промышленного производства в РФ в январе-феврале 2009г. по сравнению с январем-февралем 2008г. составило 14,6%. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

При этом промпроизводство в феврале 2009г. снизилось по сравнению с февралем 2008г. на 13,2%. Напомним, что снижение данного показателя в январе с.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008г. составило 16%.

Росстат также опубликовал данные по добыче нефти и газа в РФ. Так, добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-феврале 2009г. уменьшилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 78,2 млн т. Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2008г. уменьшилась на 0,7% по сравнению с 2007г. и составила 487,6 млн т.

Добыча природного (естественного) газа в РФ в январе-феврале 2009г. снизилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 105 млрд куб. м. По сравнению с февралем 2008г. добыча газа в феврале 2009г. снизилась на 9,7%.

Напомним, по данным Росстата, добыча природного (естественного) газа в РФ в 2008г. выросла на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем 2007г. и составила 663 млрд куб. В 2007г. в России было добыто до 651 млрд куб. м газа, что на 0,8% меньше показателя 2006г.

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике производства 730 важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный (2002) год.

16 марта 2009г.