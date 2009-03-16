Объем промпроизводства в США в феврале снизился на 1,4%
18:16, 16 марта 2009Промышленность
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Эксперты ожидали на 1,2%
Объем промышленного производства в США в феврале снизился на 1,4% по сравнению с январем, сообщает dpmoney со ссылкой на Bloomberg. Эксперты ожидали снижения на 1,2%. Месяцем ранее снижение составило 1,8%.
По сравнению с прошлым годом в феврале промышленное производство потеряло 70,9%, тогда как аналитики ожидали снижения на 71,1%. В прошлом месяце падение составило 72% по сравнению с прошлым годом.
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