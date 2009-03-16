Объем промпроизводства в США в феврале снизился на 1,4%

Объем промышленного производства в США в феврале снизился на 1,4% по сравнению с январем, сообщает dpmoney со ссылкой на Bloomberg. Эксперты ожидали снижения на 1,2%. Месяцем ранее снижение составило 1,8%.

По сравнению с прошлым годом в феврале промышленное производство потеряло 70,9%, тогда как аналитики ожидали снижения на 71,1%. В прошлом месяце падение составило 72% по сравнению с прошлым годом.