Ford сокращает производство в Европе

Компания Ford Motor 16 марта объявила, что сокращает производство на своем заводе в Испании и пока не перейдет на полную рабочую неделю в Германии, сообщает k2kapital сообщает Financial Times.

Автомобилестроитель из Детройта принимает эти меры в ответ на "беспрецедентное падение" спроса на новые автомобили в Европе. Испанский завод, находящийся в Валенсии, переходит с трех смен на две. На германском заводе Ford в Саарлуисе сохраняется четырехдневная рабочая неделя.

В заявлении генерального директора Ford of Europe Джона Флеминга (John Fleming) говорится, что компания "должна как можно быстрее вернуться к устойчивой доходности. Мы делаем все возможное для обеспечения жизнеспособности Ford of Europe, и следует ожидать дальнейших действий".

Пресс-секретарь Ford пояснил, что компания ведет переговоры об уменьшении длительности смен с представителями профсоюзов в Валенсии. В Германии Ford планирует "на регулярной основе" пересматривать численность сотрудников.

У Ford восемь заводов в Европе, и большинство из них в последние месяцы переведено на четырехдневную рабочую неделю. Компания также уволила сотни временных сотрудников и посредников.