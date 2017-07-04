В Украине падает производство стали

В Украине за январь-июнь, по оперативным данным, производство стали уменьшилось. на 17% по сравнению с январем-июнем 2016 года - до 10,28 млн тонн.

Читайте такжеУкраина за месяц сократила производство стали на четверть - 13-е место в мировом рейтинге

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 20% - до 8,73 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 21% – до 9,4 млн тонн.

Объем производства кокса сократился на 22% - до 5,04 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 г. производство стали выросло на 6% по сравнению с 2015 г. - до 24,2 млн тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 млн тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Объем производства кокса за 2016 г. вырос на 10% - до 12,73 млн тонн.