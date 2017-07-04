В Украине падает производство стали

12:17, 04 июля 2017
Промышленность
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За январь-июнь производство стали уменьшилось на 17% - до 10,3 млн тонн.

Выплавка чугуна сократилась на 21% / фото УНИАН

В Украине за январь-июнь, по оперативным данным, производство стали уменьшилось. на 17% по сравнению с январем-июнем 2016 года - до 10,28 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 20% - до 8,73 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 21% – до 9,4 млн тонн.

Объем производства кокса сократился на 22% - до 5,04 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 г. производство стали выросло на 6% по сравнению с 2015 г. - до 24,2 млн тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 млн тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Объем производства кокса за 2016 г. вырос на 10% - до 12,73 млн тонн.

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Теги: #промпроизводство#производство стали