В Украине провели испытания САУ "Акация" и "Гвоздика" (фоторепортаж, видео)

13:25, 04 июля 2017
Промышленность
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Самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и марш-бросок.

В Украине провели успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Для проверки работы всех систем самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.

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2С3 "Акация", оснащенная 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии около 17-20 км, в том числе – современными управляемыми снарядами типа "Цветник". Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.

В свою очередь, 2С1 "Гвоздика" оснащена меньшей по калибру 122-мм гаубицей с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая "Гвоздика" массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.

Как сообщал УНИАН, 29 июня на одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар".

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Теги: #испытания САУ