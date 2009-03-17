Продажи Ford в России могут рухнуть на 50%

Автопроизводитель Ford Motor Co ожидает, что объем продаж автомобилей компании на территории России в этом году может рухнуть по меньшей мере на 50%. И это с учетом того, что машины марки Focus твердо удерживают пальму первенства среди западных автомобилей, продаваемых в РФ, отмечает Bloomberg.

Управляющий директор Ford по России Нигель Брэйкенбури сообщил агентству о том, что уже сейчас есть все признаки ослабления спроса. Он также отметил, что сейчас на рынке достаточно запасов, сделанных еще в прошлом году. По словам Брейкенбури, Ford, который приостановил производство на заводе в Санкт-Петербурге на целый месяц (с середины декабря до середины января), сейчас продолжает наблюдать за развитием ситуации, чтобы планировать объемы производства, более отвечающее текущему спросу.