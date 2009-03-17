Продажи Ford в России могут рухнуть на 50%

12:24, 17 марта 2009
Промышленность
0

В связи со спадом экономики

Автопроизводитель Ford Motor Co ожидает, что объем продаж автомобилей компании на территории  России в этом году может рухнуть по меньшей мере на 50%. И это с учетом того, что машины марки Focus твердо удерживают пальму первенства среди западных автомобилей, продаваемых в РФ, отмечает Bloomberg.

Управляющий директор Ford по России Нигель Брэйкенбури сообщил агентству о том, что уже сейчас есть все признаки ослабления спроса. Он также отметил, что сейчас на рынке достаточно запасов, сделанных еще в прошлом году.  По словам Брейкенбури, Ford, который приостановил производство на заводе в Санкт-Петербурге на целый месяц (с середины декабря до середины января), сейчас продолжает наблюдать за развитием ситуации, чтобы планировать объемы производства, более отвечающее текущему спросу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter