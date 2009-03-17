Правительство ФРГ и GM готовы спасать Opel вместе

Руководство концерна GM выразило готовность искать пути спасения Opel совместно с правительством ФРГ, заявил министр экономики Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг после переговоров с главой концерна Риком Вагонером, сообщает Немецкая волна.

Почти два часа длились переговоры министра экономики Германии Карла-Теодора цу Гуттенберга (Karl-Theodor zu Guttenberg) с главой концерна General Motors Риком Вагонером и его заместителем Фредериком Хендерсоном. Итогом переговоров, состоявшихся вечером 16 марта в Вашингтоне, стало соглашение о координации действий по спасению концерна Opel.

Руководство GM выразило готовность сотрудничать с правительством ФРГ в попытке предотвратить банкротство Opel и действовать в рамках программы по оздоровлению предприятия.

Принятие проекта откладывается

Тем не менее ключевые вопросы программы по оздоровлению предприятия на сегодняшний день остаются открытыми. Поскольку 8,8 процента лицензий и патентов Opel в настоящее время находится в собственности министерства финансов США, концепция оздоровления Opel, которую разрабатывает руководство концерна, должна устраивать не только правительство ФРГ, но и руководство США. Изначально GM заявлял о готовности представить данный проект администрации Барака Обамы до конца текущего месяца, однако после переговоров с цу Гуттенбергом принятие окончательной версии проекта было отложено еще на один месяц.

После того как американская администрация примет решение, правительство Германии обдумает дальнейшие шаги, цитирует немецкого министра экономики информационное агентство Reuters. 17 марта цу Гуттенберг намерен провести встречи со своим коллегой Тимоти Гейтнером и советником Барака Обамы по экономическим вопросам Лари Саммерсом. Как сообщает Reuters, на переговорах среди всего прочего будет обсуждаться и возможность снижения производственных мощностей Opel в США и Европе.

GM согласен довольствоваться малым

Карл-Теодор цу Гуттенберг выразил удовлетворение встречей с руководством концерна GM. Он заявил, что после долгих недель неопределенности General Motors удалось представить хоть какую-то обоснованную концепцию, сообщает Reuters. Так, по словам цу Гуттенберга, в случае принятия концепции оздоровления Opel правительствами США, ФРГ и других европейских стран, в которых находятся автостроительные предприятия "дочки" концерна, GM готов довольствоваться миноритарным участием в капитале компании. Как только проект будет принят, можно будет говорить о степени участия и долях сторон в новообразованном предприятии.

Несмотря на продуктивные переговоры с руководством GM речь о предоставлении государственной помощи концерну Opel со стороны немецкого правительства не идет. Куда более целесообразны поиски частного инвестора или индустриального партнера, цитирует цу Гуттенберга Reuters. По его словам, в настоящее время руководство ФРГ ведет переговоры с заинтересованными сторонами. Однако имен потенциальных инвесторов министр экономики пока не разгласил.