Украина на Ле-Бурже расширила сотрудничество с Китаем

В ходе международного авиакосмического салона Ле Бурже во Франции украинское предприятие «Мотор Сич» достигло ряда договоренностей с зарубежными компаниями.

Как сообщает на руководство «Мотор Сич», с австрийской компанией Diamond Aircraft Industries подписано рамочное соглашение о поставках 400 двигателей АИ-450С для бизнес-джета DA-50 в 2018-2023 годах, а подписание твердого контракта между сторонами запланировано до конца этого года.

АИ-450С мощностью 460 л.с. специально разработан для Diamond Aircraft Industries и был уже опробован на учебно-боевом самолете DART-450, совершившем первый вылет на украинских двигателях в мае прошлого года.

Еще одним достижением «Мотор Сич» в рамках Парижского авиасалона стало подписание контракта с китайской компанией China National Aero-Technology Import&Export Corporation (CATIC). Согласно с положениями данного документа, украинское предприятие поставит двигатели АИ-25ТЛК для китайского самолета К-8G, который эксплуатируется в некоторых странах Азии, Африки и Южной Америки. Как отметил директор по маркетингу «Мотор Сич» Владимир Ширков: «Компания сотрудничает с китайским заказчиком уже более 20 лет. Контракт подписан на обеспечение очередной партией в количестве 25 штук на 2018 и начало 2019 года».

Кроме того, «Мотор Сич» и китайская корпорация Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd., представили на авиасалоне ключевые направления дальнейшего их сотрудничества. Программа партнерства предусматривает лицензионное производство украинских авиационных двигателей в КНР. Китайская сторона также намерена инвестировать в модернизацию мощностей «Мотор Сичи» в Запорожье.

До Парижского авиасалона Skyrizon и «Мотор Сич» завоевали известность на авиасалонах в Пекине и Чжухае (КНР) в 2015-2016 годах. Стратегическое сотрудничество украинская и китайская компании наладили в 2015 году. На данный момент взаимодействие двух предприятий достигло значительного прогресса, а также получило существенную государственную и общественную поддержку.

В Поднебесной непрерывно появляются новые модели самолетов, такие как C919 и другие, а также повышается спрос на высококачественные авиадвигатели. Более того, существует острая необходимость технического обслуживания и проведения ремонта продукции, которая уже эксплуатируется.

Как отмечают эксперты, украинские технологии вполне могут конкурировать при нынешнем уровне развития Китая. В связи с сокращением присутствия Украины на традиционных авиационных рынках, для страны открывается прекрасная возможность реализации своего потенциала технического обслуживания и проведения ремонтных работ в китайской авиационной отрасли на ряду с другими игроками рынка, что непременно благоприятно повлияет на рост экономики Украины в целом. «Мотор Сич» – это компания, которая обладает рядом преимуществ в производстве авиадвигателей. А потому, внедрение на китайский рынок позволит значительно проявить сильные стороны предприятия. В свою очередь, Skyrizon может стать для Украины гарантией стабильных инвестиций, а для «Мотор Сич» – обеспечить дальнейшее развитие потенциала украинской компании в сфере разработки и производства авиадвигателей.