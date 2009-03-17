«CASE-Украина»: Февральский рост промпроизводства - сезонное явление

Рост промышленного производства в Украине в феврале этого года против января обусловлен исключительно фактором сезонности, соответственно говорить о позитивных тенденциях в промышленности не стоит.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

«Скорее всего, это просто-напросто сезонное явление, потому что январь это не тот месяц, в котором много что-то производят. Поэтому здесь особо хвастаться нечем. Тем более что были (в январе - УНИАН) какие-то, на несколько дней, остановки предприятий, связанные с отключением газа. В основном, я думаю, что это все-таки сезонное явление», - сказал Д.БОЯРЧУК.

Он отметил, что мало кто из экспертов при оценке динамики развития промышленности использует показатель «месяц к предыдущему месяцу» и больше обращают внимание на показатель «год к году» (месяц к аналогичному месяцу предыдущего года – УНИАН)

«Для того, чтобы убрать фактор сезонности, нужно смотреть на показатель год к году (например, февраль к февралю - УНИАН), а год к году у нас показатель не очень интересный, и не очень приятный. Поэтому там похвастаться, по большому счету, нечем» - отметил Д.БОЯРЧУК.

Что касается некоторого снижения темпов падения промпроизводства в феврале (февраль 2009 года к февралю 2008 года – 31,6% против 34,1% - январь 2009 года против января 2008 года), то эксперт подчеркнул, что данное изменение показателя находится «в пределах статистической погрешности» и, таким образом, говорить о замедлении падения промпроизводства не приходится.

В целом, по мнению Д.БОЯРЧУКА, в ближайшей перспективе каких-либо позитивных изменений в украинской промышленности не предвидится.

«Я думаю, что позитива ожидать не стоит по той простой причине, что сами эксперты основных отраслей говорят, что ничего хорошего в этих отраслях не происходит. Нет заказов, нет хороших контрактов, есть какие-то отгрузки товаров, но они незначительные, - считает эксперт. - Какие будут результаты за следующие несколько месяцев, такие будут результаты, я думаю, и за первое полугодие и в целом по году»

По словам Д.БОЯРЧУКА, самое значительное падение производства следует ожидать в экспортно-ориентированных отраслях, при этом в отраслях, конкурирующих с импортом, возможен рост производства.

«В принципе, мы сможем наблюдать неплохую статистику по тем отраслям, которые конкурируют с импортом, - это пищепром и легкая промышленность», - сказал эксперт.

Д.БОЯРЧУК сообщил, что, по прогнозам «CASE-Украина», падение промпроизводства по итогам 2009 года составит 16,4%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.