Тимошенко: промпроизводство начало налаживаться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день ситуация в промышленном производстве Украины начала постепенно налаживаться, о чем свидетельствует снижение темпов падения производства в феврале по сравнению с январем 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации по обсуждению путей преодоления кризисных явлений.

«Если взять только промышленность, то февраль к январю у нас в целом по Украине 5,4/% роста, а в Харьковской области такой рост составляет 11,7%. Это значит, что по сравнению с прошлым годом мы выглядим еще достаточно слабо, но уже по сравнению с прошлым месяцем (январем - УНИАН) у нас есть все шансы заявить, что мы постепенно встаем на ноги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что это является следствием того, что по всей Украине начали действовать серьезные антикризисные меры, и их необходимо еще усилить.

Как сообщалось, в Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.