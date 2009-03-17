Украина занялась импортом жидкого хлора

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта хлора жидкого, независимо от страны происхождения.

Как сообщается в газете «Урядовый курьер» (номер за 17 марта т.г.), соответствующее решение МКМТ приняла 6 марта.

Расследование начато по совместной жалобе ОАО «Днепроазот» и ГП «Химпром»

В жалобе компаний отмечается, что в период со второго полугодия 2005 года по первое полугодие 2008 года импорт в Украину данного вида продукции увеличился в 9,1 раза, что привело к сокращению доли компаний-заявителей на рынке на 18,11%.

Проведение расследования поручено Департаменту антидемпинговых расследований и защиты внутреннего рынка Министерства экономики Украины.