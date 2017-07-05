Кабмин разрешил продлевать спецразрешения для газодобывающих компаний-должников по уплате ренты

Кабинет министров Украины разрешил продлевать на год действие спецразрешений на добычу природного газа для тех компаний, которые имеют задолженность по уплате налогов перед государственным бюджетом, но от деятельности которых зависит газоснабжение населенных пунктов.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«Решением правительства внесены изменения в постановление КМУ №615, которое предусматривает возможность продления действия специальных разрешений на пользование недрами в случае наличия задолженности перед государством только в тех случаях, при которых у населения той или иной местности отсутствует соединение с другими сетями газоснабжения (кроме как с газовыми сетями компании-должника – УНИАН)», - отмечается в сообщении.

По мнению Кистиона, благодаря этим изменениям будет решена проблема отключения от газоснабжения некоторых сел Сумской области и упреждена возможность появление новых подобных случаев в других населенных пунктах Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 году крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» была вынуждена остановить добычу газа на четырех месторождениях в Сумской области, что привело к прекращению газоснабжения некоторых населённых пунктов, которые не имели другого источника обеспечения «голубым» топливом.

Остановка добычи была вызвана тем, что Государственная служба геологии и недр отказывалась продлевать действие спецразрешений для «Укрнафты». Должностные лица Госгеонедр мотивировали свои решения наличием у предприятия налогового долга, ссылаясь на пункт 15 положения «О предоставлении специальных разрешений». При этом указанное положение в соответствующей части было признано противоправным и отменено решением Окружного административного суда Киева, которое вступило в законную силу 17 января 2017 года.

2 июня «Укрнафта» обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой предотвратить уничтожение компании в результате действий Фискальной службы и Госгеонедр, считая действия госорганов неправомерными. Также компания просила главу государства поручить Кабмину начать процесс финансового оздоровления компании.