Тимошенко пообещала антикризисный пакет с/х машиностроителям

Кабмин готовит

Правительство Украины готовит антикризисный пакет мер для развития сельскохозяйственного машиностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в Харькове премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что работа над пакетом находится на завершающей стадии.

«Мы видим сегодня объем сельскохозяйственных машин, которые могут быть произведены украинскими предприятиями в течение 2009 года, чтобы дать нормальную загрузку отрасли, видим и ресурсы финансирования и видим лизинговые модели финансирования», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что развитие машиностроения будет следующим шагом правительства после окончательного принятия мер для развития авиастроения.

Кроме того, премьер сообщила, что в пятницу, 20 марта, планируется провести совещание с представителями предприятий авиапрома, чтобы определить дальнейшие шаги развития отрасли.

Напомним, правительство планирует принять решения о том, каким образом можно реструктуризировать долги предприятий, а также обеспечить льготные условия ввоза в Украину импортных деталей и механизмов, необходимых для строительства самолетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, общаясь с сотрудниками Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), сообщила, что предприятию будет выделено из Стабилизационного фонда 383 млн. грн. из 500 млн. грн., предусмотренных на отрасль авиастроения, для достройки 9 самолетов, которые на сегодняшний день находятся в стадии готовности более чем на 90%.

«Эти деньги в Стабилизационном фонде есть», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что в ближайшее время совместно с руководством предприятия будет составлен план-график ежемесячного поступления денег из Стабфонда.

По словам премьер-министра, достройка 9 самолетов позволит обеспечить дополнительно тысячу рабочих мест на предприятии, а их продажа принесет 212 млн. долл.

Кроме того, вчера, 16 марта, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в ходе посещения киевского авиационного завода «Авиант» и встречи с его коллективом сообщила, что правительство планирует реструктуризировать 0,5 млрд. грн. кредитов предприятия.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она внимательно изучила финансовый баланс предприятия и определила главные шаги, которые необходимо осуществить.

«Первый шаг – это реструктуризация перед банками полумиллиардной задолженности, которую вывели по личным, частным счетам. Мы сделаем так, что банки пойдут нам навстречу, и мы рассрочим возвращение этой задолженности так, что она не будет мешать заводу жить», – отметила премьер-министр.

По ее словам, также для завода будут направлены средства из Стабилизационного фонда. “В апреле мы завершаем наполнение Стабфонда бюджета, там большой объем средств предусмотрен на два направления... и первые средства пойдут как раз на наши заводы, в том числе “Авиант”, – отметила премьер-министр.

3 марта во время совещания в Кабинете Министров по вопросам функционирования Херсонского машиностроительного завода.

премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству промышленной политики подготовить минимальную программу по обеспечению функционирования всей машиностроительной отрасли в условиях кризиса.

«Сделайте, пожалуйста, программу, которая позволит обеспечить производство, обеспечить зарплатой трудовые коллективы», – поручила она министру промышленной политики Владимиру НОВИЦКОМУ.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, программа должна предусматривать поддержку машиностроительной отрасли за счет средств как государственного, так и местных бюджетов.

«Государственный бюджет все предприятия самостоятельно не потянет. Должны быть какие-то пропорции. Бюджеты сейчас в большинстве областей перевыполняются, и нужно предусмотреть возможность поддержки из местных бюджетов», – считает премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила изучить возможность перераспределения средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в размере 2 млрд. грн. на поддержку сельхозпроизводителей.