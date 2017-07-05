Россия доставила в оккупированный Крым турбины Siemens в обход санкций - Reuters

Россия поставила газовые турбины производства немецкого Siemens в оккупированный Крым, на который распространяются санкции Евросоюза, запрещающие поставку на полуостров энергетических технологий для европейских компаний, сообщили Reuters три источника, знакомых с проектом.

"Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля", - сказал представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост в ответ на просьбу подтвердить передачу оккупированному Крыму турбин.

Сославшись на конфиденциальность, он не ответил на письменные вопросы о том, известно ли Siemens, что его турбины отправлены в Крым и будет ли концерн участвовать в их установке и обслуживании.

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Московский офис Siemens не предоставил комментарий на запрос журналистов. Министерство энергетики РФ, курирующее проекты в Крыму, отказалось от комментариев.

Близкий к проекту источник сказал Reuters, что две из четырех турбин были доставлены морем в аннексированный Крым. По его словам, они предназначены для использования на Севастопольской электростанции. Турбины были выгружены в порту Севастополя, на площадке станции проведена работа для их установки и запуска, сказал он. Источник сказал, что в порт Севастополя доставлены турбины модели SGT5-2000E. Турбины такой модификации производятся только Siemens и ее дочерними компаниями. Чиновник, работающий в крымской энергетической отрасли, знакомый с ходом проектов, и сотрудник участвующей в строительстве компании, также сказали, что в оккупированный Крым доставлены турбины производства Siemens.

Санкции Евросоюза, введенные за аннексию в 2014 году Россией Крыма, запрещают европейским компаниям и частным лицам поставку на полуостров технологий и оборудования для энергетического сектора, а также действия, направленные на обход этих правил.

Как сообщал УНИАН 17 марта, немецкий Siemens поставил в РФ турбины, которые могут оказаться в оккупированном Крыму.