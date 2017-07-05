Гройсман поддерживает повышение пошлин на экспорт металлолома

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает принятый Верховной Радой закон о повышении пошлин на экспорт металлолома. Об этом глава правительства сообщил журналистам в Лондоне в ответ на вопрос о том, будет ли Кабинет министров просить президента подписать закон.

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"Закон принят. Я высказывал свою позицию, и позиция правительства по этому поводу: в условиях военной агрессии Украине нужен металл для обеспечения обороноспособности Украины", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий продление на два года срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, размер которой составляет 30 евро за 1 тонну.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

Министерство экономического развития и торговли призывало президента Украины Петра Порошенко подписать принятый Верховной Радой закон, предусматривающий продление на два года срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов.