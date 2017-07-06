Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов почти на четверть

Украинские металлургические комбинаты в январе-июне текущего года увеличили выручку от экспорта черных металлов на 22% по сравнению с январем-июнем 2016 года - до 4,082 миллиарда долларов, при этом их доля в экспорте страны составляет 19,8%, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно сообщению, экспорт металлоизделий увеличился на 27,2% - до 403,5 миллиона долларов, и занимает 2% в общем экспорте страны.

В июне Украина экспортировала черных металлов на 703,4 миллиона долларов, металлопродукции – на 69,9 миллиона долларов.

При этом импорт черных металлов (в денежном выражении) за 6 месяцев увеличился по сравнению с январем-июнем 2016 года на 37,7% - до 501 миллиона долларов, металлоизделий – на 26,5%, до 362,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила выручку от экспорта черных металлов на 10,3% – до 7,3 миллиарда долларов. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году сократилась на 24,8% – до 689,8 миллиона долларов.