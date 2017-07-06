Значение Запада сокращается - Der Spiegel

Глобальный баланс смещается: со времен первого саммита G20 в 1999 году вклад установившихся промышленных государств в мировую экономику постоянно снижается. Явными победителями остаются только две страны. Об этом пишет Беньямин Биддер в статье "Значение Запада сокращается", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

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Одна цифра иллюстрирует важность саммита G20 в Гамбурге: 73%. Это доля "Группы 20 промышленно развитых и развивающихся стран" во всей мировой экономике. Это значение на удивление постоянно: в 1999 году, когда министры финансов впервые собрались как G20, она также составляла 73%.

Тем не менее, перевес в пределах G20 резко сместился. Два десятилетия назад более 44% мировой экономической мощи (измеряется по паритету покупательной способности) приходилось на клуб ведущих промышленно развитых стран – США, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Канады – известных как G7. В 2016 году показатель составил только 31%.

Доля Германии уменьшилась с примерно 5 до 3,33%. Снижение значения G7 ускорилось после финансового и экономического кризиса в 2008-2009 годах.

В то же время группа стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) становится все более важной: с момента создания G20 их доля в мировой экономике увеличилась с 18,4% до 31,2% - и в 2016 году впервые превзошла G7. Особенно впечатляет развитие Китая – с 7,1 % до 17,6 % и Индии – с 4,23 до 7,3%. Азиатские государства – единственные, кто смог повысить свою значимость.

Однако, другие страны БРИКС (Бразилия, Россия и Южная Африка) в последние два десятилетия были вынуждены бороться с тяжелыми экономическими кризисами – и не могли существенно улучшить свои позиции в мировой экономике. Похожая ситуация и в других развивающихся странах, таких как Мексика и Турция.

Кто следит за саммитами G20, в прошлом уже мог обнаружить признаки перемен в глобальном балансе сил. Западным промышленно развитым странам теперь гораздо реже, чем в прошлом, удается реализовать свои планы. Одним из примеров является обращение с Россией. На саммите G20 в 2014 году в Брисбене, Австралия и многие западные государства предпочли бы отменить приглашение президента Владимира Путина из-за незаконной аннексии Крымского полуострова, принадлежащего Украине. Но страны БРИКС выступили против. Более того, в кулуарах саммита вместе с Россией они учредили свой собственный банк развития – как противовес Всемирному банку, в котором доминируют промышленно развитые страны.

Кроме того, старые лагеря распадаются, лагерь промышленно развитых стран появится в Гамбурге довольно разобщенным. Президент США Дональд Трамп критикует свободную торговлю – и, таким образом, выступает против остальной части G7.