Постановление Кабмина о разрешении на добычу газа не решает проблему законности действий Госгеонедр – "Укрнафта"

Измененное постановление Кабинета министров №615, которое позволяет продлить на 1 год спецразрешения на добычу газа для компаний-должников по уплате ренты в том случае, когда от их работы зависит газоснабжение населенных пунктов, не решает проблему законности действий Государственной службы геологии и недр, которая отказывается продлевать спецразрешения на добычу углеводородов для крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта». Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.

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«В информационных сообщениях, касающихся изменений в постановление № 615, речь идет о механизме, позволяющем возобновить добычу на тех месторождениях, которые задействованы в газоснабжении населенных пунктов. «Укрнафта» будет приветствовать решение, которое позволяет возобновить подачу газа населению… Вместе с тем, в таких параметрах этот механизм не решает проблему с незаконным отказом в продлении спецразрешений «Укрнафты», - заявили в компании, добавив, что согласно ранее принятому судебному решению наличие долга по уплате общегосударственных налогов и сборов не является законным основанием для отказа в продлении срока действия спецразрешений.

«Несмотря на это, Госгеонедр продолжает бездействовать в вопросе продления спецразрешений «Укрнафты». Это уже привело к остановке добычи на 6 месторождениях компании во Львовской и Сумской областях. В результате 8 населенных пунктов Сумщины, где проживают более 50 тысяч человек, остались без газоснабжения», - отмечается в сообщении.

По информации компании, из-за действий госоргана «Укрнафта» может потерять порядка 20% годового объема добычи нефти и газового конденсата и 16% годового объема добычи газа. При этом под угрозой окажутся выполнение инвестиционной программы и занятость сотрудников компании.

Также в компании добавили, что «Укрнафта» изучит новую редакцию правительственного постановления и перспективы возобновления добычи на месторождениях, где производство было остановлено вследствие непродления спецразрешений, как только будет опубликована официальная версия документа.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 году «Укрнафта» была вынуждена остановить добычу газа на четырех месторождениях в Сумской области, что привело к прекращению газоснабжения некоторых населённых пунктов, которые не имели другого источника обеспечения «голубым» топливом.

Остановка добычи была вызвана тем, что Госгеонедр отказывалась продлевать действие спецразрешений для «Укрнафты». Должностные лица Госгеонедр мотивировали свои решения наличием у предприятия налогового долга, ссылаясь на пункт 15 положения «О предоставлении специальных разрешений». При этом указанное положение в соответствующей части было признано противоправным и отменено решением Окружного административного суда Киева, которое вступило в законную силу 17 января 2017 года.

2 июня «Укрнафта» обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой предотвратить уничтожение компании в результате действий Фискальной службы и Госгеонедр, считая действия госорганов неправомерными. Также компания просила главу государства поручить Кабмину начать процесс финансового оздоровления компании.

4 июля Кабмин разрешил продлевать на год действие спецразрешений на добычу газа для тех компаний, которые имеют задолженность по уплате налогов перед госбюджетом, но от деятельности которых зависит газоснабжение населенных пунктов.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.