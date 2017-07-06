В Siemens прокомментировали сообщения об их турбинах в Крыму

Немецкий концерн Siemens отреагировал на сообщения, что его турбины попали в оккупированный Крым в обход санкций. Об этом говорится в распространенном пресс-службой компании заявлении.

"У нас нет оснований считать, что газовые турбины, упомянутые в новостях, были доставлены в Крым", - уверяют в Siemens.

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"Компания всегда ведет свой бизнес во всех соответствующих политико-правовых рамках. Siemens уважает решение относительно санкций и, конечно, будет придерживаться их положений", - добавили они, комментируя информацию СМИ о том, что концерн заключил контракт с ОАО "Технопромэкспорт", по которому будет поставлять оборудование для строительства электростанций в аннексированный Крым.

Как сообщал Reuters 5 июля, Россия поставила газовые турбины производства немецкой Siemens в оккупированный Крым, на который распространяются санкции Евросоюза, запрещающие поставки на полуостров энергетических технологий для европейских компаний.