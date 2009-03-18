На метпредприятиях нужно сократить треть персонала

Для сохранения конкурентоспособности украинских металлургических предприятий в течение ближайших 5-10 лет должна быть сокращена треть персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам партнер McKinsey & Company, консультант Фонда «Эффективное управление» Аветик ЧАЛАБЯН.

По его словам, в лучших металлургических компаниях мира на одного сотрудника выплавляется в среднем 700 тонн стали в год. «В компаниях, которые находятся в Европе и развитых странах Азии, таких как Корея, на одного сотрудника приходится 1 тыс. тонн стали в год. В лучших российских компаниях, таких как «Северсталь», производительность составляет 350 тонн стали в год на одного сотрудника», - сказал А.ЧАЛАБЯН. В то же время на украинских металлургических предприятиях на одного работающего приходится от 100 до 300 тонн стали в год. «Лучшие украинские компании – это 300 тонн на 1 сотрудника, а худшие – 120 тонн в год на одного сотрудника», - уточнил эксперт. Он также отметил, что в Украине в сталеплавильном производстве заняты 200-300 тыс. человек, что практически столько же, сколько во всех странах Евросоюза.

Таким образом, по словам А.ЧАЛАБЯНА, даже если повышать производительность труда на украинских метпредприятиях до лучших внутренних стандартов, то за 5-10 лет должна быть сокращена треть персонала.

Эксперт убежден, что украинские производители стали с низкой производительностью труда сильнее пострадают от кризиса, так как оплата труда - условно-постоянная часть затрат и не падает при сокращении производства. В этой связи, по мнению А.ЧАЛАБЯНА, одной из главных задач для отечественных метпредприятий является решение проблемы искусственной занятости. «Конечно, быстро это сделать невозможно, так как многие предприятия являются градообразующими, поэтому необходимо относительно медленно и последовательно сокращать занятость и повышать производительность труда металлургов. Государство может помочь в переквалификации, переселении и трудоустройстве высвобождаемых сотрудников на основе долгосрочной программы по аналогии с Европейским Союзом, где в период 1986-1996 годов занятость в сталелитейной отрасли была сокращена наполовину в рамках детально продуманной государственной программы», – добавил он.

А.ЧАЛАБЯН также считает, что в условиях кризиса государству следует отказаться от поддержки наименее эффективных сталелитейных предприятий с целью поощрения консолидации отрасли. При этом, по мнению эксперта, подавляющее большинство слияний и поглощений в горно-металлургическом комплексе Украины будет происходить при участии отечественных компаний.