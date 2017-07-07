В России прокомментировали поставку турбин Siemens в Крым в обход санкций

Структуры российской госкорпорации «Ростех» приобрели газовые турбины производства немецкой компании Siemens для электростанций в Крыму на вторичном рынке.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Ростеха», для крымских электростанций планировалось приобрести турбины производимые иранской компанией MAPNA. Однако стороны не смогли согласовать ряд технических и коммерческих вопросов, и контракт заключен не был.

«В текущих обстоятельствах „Технопромэкспорт“ был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка», — сообщили в корпорации.

Санкции, введенные после аннексии Крыма Россией весной 2014 года, запрещают европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование, используемое в энергетике, напоминает «Медуза».

В 2015 году газета «Ведомости» сообщила о планах поставить в Крым для строящихся электростанций несколько турбин Siemens. Тогда источники издания рассказали, что оборудование предполагается сначала отправить на Таманский полуостров, чтобы обойти санкции.

Компания Siemens, в свою очередь, заявляла, что оборудование предназначено именно для Таманского полуострова и в Крым его поставлять не будут.

В июле 2017 года Reuters сообщило, что турбины Siemens все же были привезены в Севастополь с Таманского полуострова.